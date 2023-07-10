Danone переименует в России бренд "Активиа" на "АктиБио"

Локализация бренда позволит компании возобновить инвестиции в России

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Danone решила локализовать международный бренд "Активиа" под новым названием "АктиБио" на российском рынке. Изменится только название бренда и дизайн упаковки, вкус и состав продуктов останется прежним, добавили в пресс-службе компании.

"АктиБио" будет и дальше производиться по прежней технологии и рецептуре, в составе продуктов останется эксклюзивный пробиотический штамм бифидобактерий Bifidobacterium animalis ssp. Lactis CNCM-I2494 в неизменном количестве 3,4*107 KOE/г, заверили в Danone.



Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку ее продукции в России.