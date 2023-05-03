Российскими активами Danone заинтересовалась ГК "Агранта"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российскими активами компании Danone, собравшейся уйти из РФ, заинтересовалась ГК "Агранта" Сергея Бачина.

"Покупка российских активов Danone не исключается, мы заинтересованы в этом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы, отметив, что для группы важны не столько заводы, сколько сильные бренды компании.

"Основная ценность активов любого бизнеса - не производство, а сильные бренды. Для нас важны не столько заводы Danone, тем более что в России сейчас избыток перерабатывающих мощностей, сколько сохранение брендов, выпускаемых французским холдингом, и продолжение развития производства молочной продукции в России", - заявили в пресс-службе компании.

В феврале интересующимися бизнесом компании в России "Коммерсантъ" называл крупных производителей продуктов питания РФ, в числе которых ГК "Русагро", группа "Черкизово", ГК "Черноголовка", ГК "ЭкоНива", "Румелко", Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева и АФК "Система" (владеет агрохолдингом "Степь"). Консультантом сделки называлась Rothschild & Co.

О планах по передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России Danone заявила в октябре прошлого года. Контроль над производством детского питания (завод "Истра-Нутриция", бренды Nutrilon, "Малютка" и "Малыш") передавать не планируется. По данным источников, на которые ссылался "Коммерсантъ", в сделку включен опцион обратного выкупа, инвесторам предложено от 75%. Кроме того, Danone хочет сохранить и место в совете директоров российской компании после сделки.

Как сообщается в отчетности "Данон Россия" (производство молочных продуктов), чистая прибыль компании в 2022 году снизилась до 5,57 млрд рублей с 8,85 млрд рублей в 2021 году. В то же время выручка выросла до 92,9 млрд рублей против 85,1 млрд рублей в 2021 году (рост на 9,1%). Чистая прибыль компании "Данон трейд", занимающейся оптовой торговлей, упала до 612,7 млн рублей с 1,4 млрд рублей в 2021 году. Выручка компании в прошлом году составила 112,7 млрд рублей против 109,9 млрд рублей годом ранее.

В группу Danone в России входят 16 предприятий (производство молочной продукции и детского питания). Списания в связи с уходом с российского молочного рынка компания ранее оценивала в сумму до 1 млрд евро.

ГК "Агранта" владеет холдингом "АгриВолга" в Ярославской области, он выпускает мясную и молочную органическую продукцию под брендами "Углече Поле", "Из Углича" и "Угличские колбасы". В апреле этого года на входящем в него Угличском сыродельно-молочном заводе (УСМЗ) началось производство органических сыров.

ГК "Агранта" - многопрофильный холдинг, созданный в 2008 году для реализации проектов в области сельского хозяйства, производства органических продуктов питания, переработки сельскохозяйственной продукции, а также комплексного развития территорий. Как сообщается на его сайте, за это время общий объем инвестиций в проекты составил 117 млрд рублей.