Rheinmetall AG откроет в течение 12 недель завод по производству бронетехники на Украине

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Германский оборонный концерн Rheinmetall AG запустит в течение трех последующих месяцев завод по производству бронетехники на западе Украины, заявил CNN исполнительный директор компании Армин Паппергер.

По его словам, также Rheinmetall будет обучать украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, которую будет производить его завод на западе Украины. На предприятии будут собирать по лицензии и ремонтировать бронетранспортеры Fuchs, разработанные Rheinmetall AG.

Rheinmetall AG будет управлять заводом вместе с госконцерном "Укроборонпром".

Паппергер выразил уверенность в возможности защитить это предприятие от российских обстрелов.

"На Украине сейчас много фабрик, которые производят военную продукцию. Еще одна - и мы можем и ее защитить", - сказал он.

По его оценке, сейчас Украина больше нуждается в боеприпасах, чем в производстве танков. Он добавил, что в 2024 году концерн нарастит производство артиллерийских снарядов с 100 тысяч до 600 тысяч, и их избыток пойдет Украине. Теоретически Rheinmetall AG сможет на 60% удовлетворить потребность Украины в боеприпасах, считает топ-менеджер.

Кроме того, он высказался в пользу увеличение оборонных расходов странами НАТО до 3% от ВВП.

CNN напоминает, что ранее в Rheinmetall AG предлагали создать за 200 млн евро на Украине завод, который сможет выпускать порядка 400 танков в год. Однако телеканал не упоминает, чтобы Паппергер в интервью говорил об объемах продукции предприятия, запланированного к открытию на Украине.

Ранее стало известно, что станции техобслуживания военной техники немецкого производства, предназначенной для Украины, развернуты в Словакии и Румынии. В середине июня посол Германии в Варшаве Томас Баггер заявлял, что ФРГ и Польша близки к соглашению о создании аналогичного центра техобслуживания немецкой техники.