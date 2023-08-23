Уходящий финдиректор Uber продал четверть своих акций компании на $4,5 млн

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Главный финансовый директор Uber Technologies Нельсон Чай, в июле сообщивший о планах уйти в отставку, продал примерно четверть принадлежащих ему акций компании, говорится в документе, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Чай продал 100 тысяч акций Uber по средней цене $45,05 за бумагу, заработав таким образом около $4,5 млн. Ему по-прежнему принадлежит около 292 тысячи акций компании.

В августе Uber сообщила, что Чай собирается покинуть свой пост 5 января следующего года. Он занял должность в 2018 году и руководил проведением IPO компании в 2019 году.

С начала 2023 года акции Uber подорожали почти на 80%.