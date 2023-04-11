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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Сбербанк в марте увеличил розничные кредиты на 2,3%, выдав рекордные 660 млрд руб.

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк в марте увеличил розничный кредитный портфель на 2,3%, выдав рекордные 660 млрд рублей как за счет ипотеки, так и потребительских ссуд, говорится в сообщении крупнейшего банка РФ.

С начала года портфель розничных кредитов вырос на 4,7% и превысил 12,6 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 1,6% за март (+1% без учета валютной переоценки) и превысил 19,5 трлн рублей. За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,4 трлн рублей. Рост портфеля с начала года составил 4%.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за месяц не изменилась и составила 2,2%.

Средства физических лиц составили 18,4 трлн рублей, увеличившись на 2% за отчетный месяц (+1,7% без учета валютной переоценки). С начала года средства физических лиц выросли на 0,1%.

Средства юридических лиц прибавили 3,5% в марте (+2,9% без учета валютной переоценки) и составили 9,2 трлн рублей. Прирост с начала года составил 5,5%.

Базовый капитал банка вырос на 5,2% за месяц, до 5 трлн рублей, за счет аудита прибыли 2022 года. Общий капитал банка вырос на 1,3% в марте и составил 5,6 трлн рублей.

Коэффициент достаточности общего капитала на 1 апреля составил 14,8%, а базового - 13,1%, увеличившись на 40 базисных пунктов за месяц.

Сбербанк
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