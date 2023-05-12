Сбербанк в апреле увеличил розничные кредиты на 2%, корпоративные - на 2,3%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк в апреле увеличил розничный кредитный портфель по РСБУ на 2%, корпоративный - на 2,3%, говорится в пресс-релизе крупнейшего российского коммерческого банка.

Портфель розничных кредитов на начало мая составил 12,9 трлн рублей, показав рост во всех сегментах: ипотечном, потребительском кредитовании и в кредитных картах. С начала года портфель розничных кредитов вырос на 6,8%. Выдачи розничных кредитов в апреле превысили 600 млрд рублей, а на ипотечные кредиты пришлось более 55% выдач.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,3% за апрель (+1,5% без учета валютной переоценки) и достиг почти 20 трлн рублей. За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,4 трлн рублей. Рост портфеля с начала года составил 6,4% (+3,7% без учета валютной переоценки).

Доля просроченной задолженности осталась на уровне 2,2% на конец апреля.

Средства физических лиц составили 18,8 трлн рублей, увеличившись на 2,2% за апрель (+1,9% без учета валютной переоценки). С начала года средства физлиц выросли на 2,4% (+1,1% без учета валютной переоценки).

Средства юридических лиц прибавили 0,2% в апреле и составили 9,2 трлн рублей. Прирост с начала года составил 5,6% (+2,7% без учета валютной переоценки).