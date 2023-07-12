Совкомбанк в I квартале получил 23 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года Совкомбанк получил 23 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрывает.

Рентабельность капитала (ROE) Совкомбанка в январе-марте текущего года составила 44%.

Активы на 31 марта 2023 года составили 2,3 трлн рублей.

Розничный кредитный портфель банка в I квартале 2023 года увеличился на 5% - до 611 млрд рублей, благодаря росту портфеля карт рассрочки "Халва" и портфеля залогового кредитования, отмечает банк.

Ипотечный портфель в январе-марте текущего года вырос на 4% - до 188 млрд рублей, портфель автокредитов - на 6%, до 171 млрд рублей, портфель карт "Халва" - на 9%, до 123 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель в I квартале 2023 года увеличился на 4% и составил 828 млрд рублей. Рост портфеля банк объясняет восстановлением экономики и замещением компаниями внешних заимствований.

Средства розничных клиентов в январе-марте текущего года выросли на 4% - до 749 млрд рублей, средства корпоративных клиентов - на 10%, до 1,060 трлн рублей.

Чистый процентный доход в I квартале 2023 года составил 32 млрд рублей, чистый комиссионный доход - 6 млрд рублей.

Капитал банка в январе-марте текущего года вырос на 12% - до 214 млрд рублей.

"Первый квартал этого года сложился для банка удачно. За счет регулярной прибыли и разовых доходов банк вдвое превысил результат 2021 года. Банк адаптировался к текущей среде и сфокусирован на наиболее прибыльных нишах. Мы использовали период поддерживающих мер ЦБ РФ, чтобы абсорбировать убытки от заморозки активов за рубежом и вырасти по основным показателям. Запланированные ЦБ РФ меры по ужесточению текущей регуляторной среды постепенно приведут к снижению темпов роста, что соответствует внутренним планам банка", - заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, слова которого приводятся в сообщении.

Страховая группа Совкомбанка ("Совкомбанк страхование" и "Совкомбанк страхование жизни") в I квартале 2023 года получила регулярную прибыль в размере 650 млн рублей. Подписанная премия составила 6 млрд рублей, основной прирост премий наблюдался по направлениям КАСКО и НСЖ, отмечает кредитная организация.