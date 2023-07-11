Глава СПбМТСБ ждет решения сложностей с бензином за счет роста предложения

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Структурных и долгосрочных проблем на внутреннем рынке нефтепродуктов нет, временные сложности с бензином решатся по мере роста предложения на бирже, считает глава "Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи" (СПбМТСБ) Алексей Рыбников.

"Структурно и долгосрочно проблем не видим. Нет сложности в том, чтобы обеспечить рынок топливом. Ситуация управляемая, нет ни хаоса, ни ажиотажа, мы со всем справимся. Увеличится предложение на бирже и все нормализуется. А с точки зрения роста предложения меры принимаются", - сказал он журналистам.

При этом Рыбников отметил, что вопрос увеличения нормативов биржевых продаж топлива на бирже остается актуальным: "Да, в настоящее время СПбМТСБ и так продает порядка 25% нефтепродуктов, реализуемых на внутреннем рынке. Конкретно по дизтопливу в отдельные месяцы доля биржи доходит до 30%. И все же увеличение нормативов будет способствовать стабилизации предложения".

Глава СПбМТСБ также отметил, что ряд проблем на рынке начинается, когда нет информации, или она не прозрачна, в качестве примера он привел формирования запасов нефтепродуктов: "Данные о том, как они формируются, на каком уровне, в каком периоде - все это нужно делать через прозрачную методику, которой сейчас нет. А она могла бы стать положительным фактором для стабилизации ситуации".

Вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов в свою очередь назвал текущие проблемы с бензинами на бирже сезонными.

"В этом году подошел двухгодичный срок ремонтов НПЗ, достаточно большое количество мощностей ушло в ремонт, поэтому снизилось предложение на бирже. Рынок реагирует на это, биржевые цены растут. Вторым фактором стало обсуждение сокращения выплат по демпферу. Кроме того, есть вопросы об избыточном экспорте нефтепродуктов. Также идёт дискуссия по увеличению нормативов биржевых продаж нефтепродуктов. Когда часть этих вопросов снимется, напряжённость в бензиновом секторе снизится", - сказал Карпов.