В ЦБ заявили, что динамика платежного баланса может усилить влияние сделок с иностранцами на курс

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Расчеты с покидающими Россию нерезидентами пока не стали существенным фактором волатильности для внутреннего валютного рынка, так как число по-настоящему дорогостоящих сделок невелико, но динамика платежного баланса может усилить их влияние, поэтому контроль со стороны государства необходим, считает ЦБ РФ.

Проблема воздействия сделок с уходящими иностранцами на рынок вышла на первый план в начале апреля: тогда волну ослабления рубля эксперты связали, в том числе, с валютными операциями, связанными с выходом концерна Shell из "Сахалина-2". И ЦБ, и Минфин тогда в публичных выступлениях призывали не переоценивать роль данного фактора, при этом на прошедшем в те же дни совещании у президента по экономическим вопросам тема обсуждалась и по итогам было дано поручение - к 1 июня обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более $1 млрд на покупку резидентами валюты на рынке под сделки, которые совершаются на основании разрешений властей. Из этого правила могут быть исключения: поручение предусматривает возможность определить "при необходимости" перечень случаев, при которых лимит не применяется.

ЦБ посвятил этому вопросу отдельную главу в традиционном "Обзоре финансовой стабильности", опубликованном в пятницу.

"Выплаты нерезидентам, проводимые в валютах недружественных стран, могут вызывать всплески волатильности на российском валютном рынке. Пока данный фактор не был ключевым: среди одобренных с октября 2022г сделок всего пять предполагали выплаты нерезидентам на сумму свыше $400 млн", - отмечается в документе.

Однако на фоне сокращения профицита счета текущих операций платежного баланса РФ в 2023 г. эти операции "могут оказывать более значимое влияние на валютный рынок", констатирует ЦБ, и поэтому подкомиссия "будет ограничивать ежемесячный объем выхода нерезидентов с российского рынка".

Отчет о работе подкомиссии

Всего за период с марта 2022 по март 2023 года было совершено около 200 сделок "на выход", при этом лишь 20% из них - сделки, связанные с продажей нерезидентами активов дороже $100 млн, приводит статистику ЦБ (сама подкомиссия, как правило, не делает свои решения достоянием общественности, публикуя только некоторые выписки по общим вопросам, а не конкретным сделкам, не раскрывается и какая бы то ни было статистика - ИФ).

При рассмотрении на подкомиссии отдельное внимание уделяется вопросам финансирования сделок, связанных с выходом иностранных инвесторов из российских активов, "в контексте возможного повышения долговой нагрузки корпоративного сектора и рисков для банков, а также вопросам влияния этих сделок на волатильность внутреннего валютного рынка", пишет ЦБ.

Многие сделки фондируются кредитами в российских банках, а внутригрупповое финансирование замещается более дорогими ресурсами из других источников, что может приводить к дополнительным рискам для банков, отмечается в обзоре. "Важно, что данные риски могут накапливаться и впоследствии проявиться сильнее", - предупреждает ЦБ.

Подкомиссия отдает приоритет "покупателям, имеющим профильный опыт работы в соответствующей отрасли", уделяя внимание планам нового собственника по развитию бизнеса, в том числе по перестройке технологических, производственных и логистических цепочек, которые могут пострадать в результате выхода иностранного инвестора, отмечается в обзоре.

"Ради этого устанавливаются ключевые показатели эффективности для новых собственников приобретенного актива, а профильными федеральными органами исполнительный власти осуществляется контроль за их достижением", - сообщает регулятор.

Практика регулирования валютообменных операций в рамках той или иной сделки, разрешения на которую выдает подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям во главе с министром финансов Антоном Силуановым (ЦБ в ней также представлен), существует уже с прошлого года. Однако изначально, до принятия решения о совокупном лимите, она касалась только отдельных транзакций (например, ходатайство удовлетворялось с условием ограничения приобретения валюты на внутреннем рынке суммой не более $150 млн в сутки). Таким образом, приобретатели активов уходящих иностранцев, даже ограниченные в своих операциях персональным лимитом, могли при одновременном выходе на валютный рынок оказывать влияние на процессы курсообразования.

ЦБ в своем обзоре также упомянул эту практику, не называя конкретных цифр.

"Отдельное внимание Банк России уделяет также контролю рисков, связанных с возможными всплесками волатильности на российском валютном рынке в результате совершения таких сделок, поэтому покупателям рекомендуется равномерно распределять приобретение валюты на внутреннем валютном рынке", - сказано в документе.