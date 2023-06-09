Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае снизился г/г в 5,4 раза

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-мае 2023 года, по предварительной оценке, уменьшилось в 5,4 раза - до $22,8 млрд по сравнению со $123,8 млрд за аналогичный период 2022 года, сообщается в материалах на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами в январе-мае 2023 года сократилось в 3,2 раза - до $44,7 млрд по сравнению со $144,3 млрд за аналогичный период 2022 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами за первые пять месяца 2023 года составило $9,3 млрд, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя 2022 года (-$5,7 млрд).

Сокращение профицита баланса внешней торговли товарами было вызвано уменьшением стоимостных объемов экспорта товаров в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта, а также ростом импорта товаров, отмечается в комментарии ЦБ.

Банк России также отметил, что совокупный дефицит первичных и вторичных доходов сократился в основном за счет уменьшения объема начисленных российскими компаниями инвестиционных доходов в пользу нерезидентов. Наращивание иностранных активов было представлено преимущественно в категориях "Прочие инвестиции" и "Прямые инвестиции". Сокращение обязательств в финансовом счете сформировано, в том числе, в рамках механизма выпуска замещающих облигаций.

По оценке ЦБ, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в январе-мае текущего года уменьшилось до $12,6 млрд с $14,8 млрд годом ранее.

В мае 2023 года профицит текущего счета, по оценке ЦБ, составил $5,2 млрд (после $2,3 млрд в апреле) против $27,3 млрд в мае 2022 года (снижение в 5,3 раза), профицит торгового баланса - $8,3 млрд (в апреле - $7,8 млрд) против $30,6 млрд (снижение в 3,7 раза). Отрицательное сальдо баланса услуг в мае 2023 года оценивается в $2,2 млрд (в апреле - $1,8 млрд) против $1,0 млрд в мае 2022 года, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов увеличилось в мае на $0,9 млрд после роста на $3,6 млрд в апреле (на $2,3 млрд в мае 2022 года).

По базовому сценарию прогноза ЦБ на 2023 год, обновленному в конце апреля, при среднегодовой цене нефти $55 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2023 года ожидается в размере $47 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $117 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $23 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $47 млрд.