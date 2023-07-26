"Магнит" удовлетворит все принятые в рамках buyback заявки

Компания планирует приобрести до 21,5% акций

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" объявил итоги оферты на выкуп акций, рассчитанной на инвесторов-нерезидентов: акционеры предъявили к выкупу 21 905 943,8 акции, или 21,5% акций, находящихся в обращении.

"Магнит" намерен удовлетворить все принятые в рамках выкупа заявки. Число приобретаемых акций пока предварительно и будет зависеть от процедуры расчетов.

16 июня "Магнит" объявил, что намерен выкупить до 10% акций у нерезидентов, позднее лимит по выкупу бумаг был увеличен до 29,8%. Оферта длилась до 19 июля.

Цена выкупа была установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, которое предполагает дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, - 2215 рублей/акция.

Расчеты с акционерами планируется провести до 9 августа, после чего компания объявит о завершении оферты.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером "Магнита" является Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%. Free float составляет 66,8%.