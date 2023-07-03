РЖД в I полугодии отметили отставание по вывозу гарантированного объема угля из Якутии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в I полугодии 2023 года отмечает отставание по вывозу на экспорт гарантированного объема угля из Якутии.

"Из Якутии отправлено 12,6 млн тонн (угля - ИФ). Фиксируем здесь небольшое отставание от соглашения, всего на 0,8%, из-за непредъявления груза отдельными грузоотправителями", - сообщила компания.

По данным РЖД, по остальным регионам соглашение по перевозке в I полугодии экспортного угля на восток было выполнено.

Так, из Кузбасса было вывезено 26,8 млн тонн (100% от соглашения), Хакасии - 3,1 млн тонн (103,6%), Бурятии - 4,5 млн тонн (112,3%), Тувы - 0,3 млн тонн (101,2%).

В январе замглавы компании Алексей Шило сообщал, что РЖД в 2023 году планируют перевезти по Восточному полигону 105,7 млн тонн угля.

По его словам, РЖД заключили соглашения по вывозу гарантированных объемов угля со всеми регионами, по которым были поручения правительства. "У нас сегодня есть соглашения и с Якутией, и с Бурятией, и с Хакасией, и с Тувой, и с Кузбассом. Те объемы, которые там указаны, это минимально гарантированные, ниже которых мы не должны опускаться, и там есть тот индикатив, то, к чему мы должны стремиться. Достижение этого индикатива во многом будет зависеть от того, какие будут происходить изменения в структуре перевозимых грузов", - говорил он в начале года.