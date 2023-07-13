Нефть Brent подорожала до $80,3 за баррель

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в четверг после роста по итогам предыдущей сессии, вызванного падением курса доллара.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 по московскому времени составляет $80,3 за баррель, что на 19 центов (0,24%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $0,71 (0,9%) - до $80,11 за баррель, обновив максимум с конца апреля.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 14 центов (0,18%) и составили $75,89 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на $0,92 (1,2%) - до $75,75 за баррель.

Накануне стало известно, что темпы роста потребительских цен в США замедлились до 3% в июне с 4% в мае, обновив минимум с марта 2021 года. Аналитики в среднем ожидали снижения до 3,1%.

Нефтетрейдеры следят за снижением инфляционного давления, поскольку в результате этого у Федеральной резервной системы (ФРС) может исчезнуть потребность в дальнейшем повышении процентных ставок, а значит "текущие позитивные условия в экономике могут сохраниться в течение некоторого времени", отметил старший стратег SIA Wealth Management Колин Чешински.

"Это помогло повысить ожидания относительно спроса, в то время как предложение со стороны Саудовской Аравии и России остается сниженным", - добавил он.

Перспектива скорого прекращения цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США обрушила курса доллара, что оказало поддержку ценам на сырьевые товары. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне рухнул на 1,2%, обновив минимум более чем за год.

Не смог помешать тренду и отчет Минэнерго США, указавший на резкий рост запасов нефти в стране на прошлой неделе - почти на 6 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками повышения на 483 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина практически не изменились, а запасы дистиллятов повысились на 4,815 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение показателей на 727 тыс. баррелей и 262 тыс. баррелей соответственно.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 1,605 млн баррелей.