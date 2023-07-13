МЭА оценило снижение нефтяного экспорта из РФ в июне в 600 тыс. б/с к маю

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в июне сократился на 600 тыс. баррелей в сутки к маю - до 7,3 млн б/с, что является самым низким показателем с марта 2021 года, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом экспорт нефти снизился на 0,5 млн б/с - до 4,7 млн б/с, а нефтепродуктов на 0,1 млн б/с - до 2,6 млн б/с. Эксперты объясняют это завершением капитальных ремонтов НПЗ и переходом некоторых месторождений на летнее техническое обслуживание.

Предполагаемая экспортная выручка упала на $1,5 млрд к маю - до $11,8 млрд - почти вдвое меньше, чем год назад (на $9,9 млрд меньше, причем в объеме экспорт потерял 0,3 млн б/с).

"Москва пообещала дополнительно сократить экспорт на 500 тыс. б/с с августа, чтобы остановить снижение цен и доходов, но может сохранить добычу на прежнем уровне, поскольку внутренний спрос на нефть сезонно растет", - полагает МЭА.

Так, добыча нефти в России в июне в целом оставалась стабильной на уровне 9,45 млн б/с, так как снижение экспорта было компенсировано более высокими объемами переработки внутри РФ. То есть, Москва выполнила свое обещание о снижении производства к уровню февраля.

Общий объем добычи нефти, конденсата и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) в июне был относительно стабильным по сравнению с маем на уровне 10,75 млн б/с. По оценке агентства, средний уровень производства нефти в стране составит 10,87 млн б/с в 2023 году, что на 220 тыс. б/с меньше, чем в прошлом году.

Хотя данные за июнь еще не являются окончательными, отмечает МЭА, известные объемы загрузки по многим направлениям, включая Китай и Индию, снизились, импорт нефти Турцией упал на 70 тыс. б/с за месяц, до 190 тыс. б/с. МЭА пишет, что в категорию "другие направления" (рост на 150 тыс. б/с в месяц) входят другие страны бывшего СССР, а также ОАЭ, Саудовская Аравия и Куба.

Из нефтепродуктов существеннее всего падал экспорт мазута (-210 тыс. б/с) и нафта (-25 тыс. б/с), в то время как экспорт газойля вырос примерно на 75 тыс. б/с. Импорт нефтепродуктов Турцией достиг рекордно высокого уровня, превысив 500 тыс. б/с (+ 60 тыс. б/с в июне), Индия увеличила закупки на 75 тыс. б/с - до 160 тыс. б/с, а Китай снизил на 140 тыс. б/с - до самого низкого уровня с середины 2022 г., поскольку объемы нефтепереработки на внутреннем рынке увеличились.

Потолок цен на нефть РФ

МЭА также отмечает, что в июне цены на российскую нефть восстановились и в начале июля превысили ценовой потолок, установленный странами G7 (компании этих стран не могут перевозить российскую нефть, если она продается по цене выше установленного price cap, сейчас составляет $60 за баррель). Так, средневзвешенная цена FOB в российских портах выросла на $0,7 за баррель - до $55,62 за баррель, при этом дисконты стоимости Urals к бенчмарку Brent сузились на $3 за баррель как в балтийских, так и черноморских портах. Более легкие сорта нефти продемонстрировали меньший рост, а дисконт нефти сорта ESPO сузился на $0,8 за баррель.

С 7 июля средневзвешенная цена на российскую нефть превысила price cap в $60 за баррель из-за сужения дисконтов к Brent и восстановления самой Brent, достигнув 9 и 10 июля $61 за баррель, пишет МЭА.

Снижение июньского экспорта нефти РФ более чем на 450 тыс. б/с, где доминирует среднесернистая нефть сорта Urals из балтийских портов (-300 тыс. б/с), помогло поддержать цены вопреки общей рыночной тенденции. После спада в мае объемы нефтепереработки в России начали резко увеличиваться в июне, что должно продлиться и в июле, сократив часть излишков нефти, доступных для экспорта.

Напряженность на рынках высокосернистой нефти на востоке от Суэцкого канала, которая привела к сужению дисконтов цены Brent к сорту Dubai, также оказала поддержку ценам Urals, поскольку большинство таких грузов перемещается на восток, отмечают эксперты.