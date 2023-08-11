МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в 2023 году

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,22 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким, образом организация практически не изменила свой прогноз относительно сделанного в прошлом месяце.

При этом аналитики повысили оценку спроса в 2022 году на 92 тыс. б/с, до 99,94 млн б/с, а прогноз на 2023 год был увеличен на 86 тыс. б/с - до 102,17 млн б/с. Таким образом, в 2023 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,223 млн б/с против 2,229 млн б/с месяцем ранее.

Эксперты агентства повысили прогноз спроса в первом квартале 2023 года (на 140 тыс. б/с, до 100,63 млн б/с), втором (на 550 тыс. б/с, до 101,96 млн б/с), но понизили свои оценки на третий (на 120 тыс. б/с, до 102,94 млн б/с) и четвертый кварталы (на 220 тыс. б/с, до 103,10 млн б/с).

Пересмотр прогноза на второй квартал обусловлен более сильными июньскими данными по спросу на нефть в Китае, который достиг нового максимума, несмотря на опасения о состоянии экономики страны.

"Спрос на нефть в Китае в условиях отсутствия ограничений, а также бума нефтехимического производства достиг в июне нового рекордного уровня в 16,6 млн б/с. Второй по величине потребитель нефти в мире продолжает опережать наши прогнозы и должен обеспечить более 70% прироста мирового спроса в 2023 году", - подчеркивают в МЭА.

Прогноз роста спроса на нефть в 2024 году был пересмотрен агентством в сторону снижения, с 1,15 млн б/с месяцем ранее до 0,99 млн б/с. МЭА ожидает, что Китай вновь обеспечит более половины прироста - около 60%. В целом, согласно новому отчету организации, мировое потребление нефти в следующем году составит 103,16 млн б/с против 103,23 млн б/с в июньском отчете.

Мировые коммерческие запасы нефти в июне снизились на 17,3 млн б/с из-за сокращения в странах ОЭСР; запасы в странах не-ОЭСР, а также в танкерах практически не изменились.

В целом в первом полугодии 2023 года мировые коммерческие резервы выросли на 24 млн баррелей, однако с учетом добровольных сокращений добычи рядом участников ОПЕК+ и растущего спроса МЭА ожидает значительный дефицит предложения нефти, что приведет к сокращению имеющихся объемов. Рост коммерческих запасов в странах ОЭСР в первые шесть месяцев составил скромные 1,7 млн баррелей, в то время как в странах не-ОЭСР показатель вырос на 55,9 млн баррелей, прежде всего, благодаря Китаю, нарастившему запасы на 47,8 млн баррелей.

Промышленные резервы в странах ОЭСР снизились на 14,7 млн б/с, до 2,787 млрд баррелей. Это на 115,4 млн баррелей ниже среднего показателя за последние пять лет. При этом предварительные данные за июль и август свидетельствуют о продолжении их сокращения.