ОПЕК+ в апреле отставала от плана по добыче нефти на 2,5 млн б/с

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в апреле добывали 37,6 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли извлекать 40,1 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, отставание от плана по итогам прошедшего месяца составило 2,5 млн б/с. Относительно марта страны альянса снизили нефтепроизводство на 0,4 млн б/с.

Добыча стран ОПЕК, участвующих в соглашении, в апреле составила 24,19 млн б/с, что на 1,23 млн б/с меньше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 1,27 млн б/с ниже разрешенного уровня – 15,09 млн б/с (13,41 млн б/с без учета Мексики - ИФ).

Снижение производства в Ираке и Нигерии (по 250 тыс. б/с каждая, до 4,1 млн б/с и 1,02 млн б/с соответственно) было частично компенсировано увеличением в Анголе (на 90 тыс. б/с, до 1,06 млн б/с) и Саудовской Аравии (на 50 тыс. б/с, до 10,48 млн б/с).

Добыча нефти в РФ оставалась стабильной, на уровне 9,6 млн б/с.

Свободные мощности стран, участвующих в сделке ОПЕК+, МЭА оценивает в 4 млн б/с, при этом отмечая, что около 60% владеют Саудовская Аравия и ОАЭ.

Агентство ожидает, что добыча ОПЕК+ продолжит снижаться и в мае – ввиду добровольных сокращений, к которым ряд стран альянса приступил с начала месяца. Общее снижение составит примерно 1,657 млн б/с (без учета России - 1,2 млн б/с). Саудовская Аравия сократит производство на 500 тыс. б/с, Казахстан – на 78 тыс. б/с, Ирак – 211 тыс. б/с, ОАЭ – 144 тыс. б/с, Кувейт – 128 тыс. б/с, Алжир – 48 тыс. б/с, Оман – 40 тыс. б/с и Габон – 8 тыс. б/с. На таком уровне страны будут удерживать добычу до конца 2023 года.