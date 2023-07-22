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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Частные инвесторы подали коллективный иск к Euroclear

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Группа российских частных инвесторов подала в Арбитражный суд Москвы коллективный иск к Euroclear Bank, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

В числе истцов указаны восемь физлиц, а также Энерготрансбанк. Суть претензий и сумма требований пока не раскрыта.

В качестве третьих лиц привлечены "Цифра брокер", БКС, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ, КИТ Финанс, Национальный расчетный депозитарий, УК "Альфа-Капитал", "Атон", Россельхозбанк, банк ВТБ.

Это третий иск, поданный к Euroclear в июле. Ранее в Арбитражный суд Москвы обратилась УК "Первая" с требованиями на 184,8 млрд рублей, или около $2 млрд по текущему курсу. Также в Арбитражный суд Иркутской области поступил иск региональной инвесткомпании "Энергия-Инвест" на 143,9 млн рублей.

В конце июня иск к Euroclear на $28 тыс. подала индивидуальный предприниматель Элида Хасанова.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Euroclear Bank
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