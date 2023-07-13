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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Barrick во II квартале снизил выпуск золота на 3%, меди - на 11%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Barrick Gold во II квартале 2023 года, по предварительным данным, произвел 1,009 млн унций золота, сообщила компания. Это на 3% меньше, чем апреле-июне 2022 года.

Продажи сократились на 4%, до 1,001 млн унций.

Выпуск и продажи меди при этом снизились на 11%, до 107 млн фунтов и 101 млн фунтов соответственно.

Средние цены на золото во II квартале составили $1976 за унцию, меди - $3,84 за фунт, сообщает Barrick.

Основные производственные показатели Barrick:

Показатель II кв. 2023 II кв. 2022 Динамика I полугодие 2023 I полугодие 2022 Динамика
Производство золота, млн унций 1,009 1,043 -3% 1,961 2,033 -4%
Продажи золота, млн унций 1,001 1,040 -4% 1,955 2,033 -4%
Производство меди, млн фунтов 107 120 -11% 195 221 -12%
Продажи меди, млн фунтов 101 113 -11% 190 226 -16%

Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа-Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.

Barrick Gold
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