Barrick во II квартале снизил выпуск золота на 3%, меди - на 11%
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Barrick Gold во II квартале 2023 года, по предварительным данным, произвел 1,009 млн унций золота, сообщила компания. Это на 3% меньше, чем апреле-июне 2022 года.
Продажи сократились на 4%, до 1,001 млн унций.
Выпуск и продажи меди при этом снизились на 11%, до 107 млн фунтов и 101 млн фунтов соответственно.
Средние цены на золото во II квартале составили $1976 за унцию, меди - $3,84 за фунт, сообщает Barrick.
Основные производственные показатели Barrick:
|Показатель
|II кв. 2023
|II кв. 2022
|Динамика
|I полугодие 2023
|I полугодие 2022
|Динамика
|Производство золота, млн унций
|1,009
|1,043
|-3%
|1,961
|2,033
|-4%
|Продажи золота, млн унций
|1,001
|1,040
|-4%
|1,955
|2,033
|-4%
|Производство меди, млн фунтов
|107
|120
|-11%
|195
|221
|-12%
|Продажи меди, млн фунтов
|101
|113
|-11%
|190
|226
|-16%
Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа-Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.