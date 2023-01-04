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Золотодобытчик Barrick стал присматриваться к месторождениям в Индонезии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Barrick Gold, один из крупнейших мировых золотодобытчиков, ищет месторождения золота и меди в Южной Азии и рассматривает Индонезию как возможное направление для геологоразведки.

Геологи азиатско-тихоокеанского подразделения Barrick ищут месторождения вдоль обширного пояса минерализации, простирающегося от Пакистана до Папуа-Новой Гвинеи, рассказал в интервью Bloomberg глава золотодобытчика Марк Бристоу.

Пока у Barrick нет подтвержденных геологоразведочных работ в Индонезии, но есть активы на обоих концах пояса – золотой рудник Porgera в Папуа-Новой Гвинее и медно-золотой проект Reko Diq в Пакистане. "Безусловно, это часть нашей оценки на данном этапе", - сказал Бристоу об Индонезии.

Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа-Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные – в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.

Barrick Gold Индонезия
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