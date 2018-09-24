Barrick Gold и Randgold объединятся в крупнейшую в мире золотодобывающую компанию

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Канадская Barrick Gold в понедельник объявила о покупке зарегистрированной в Лондоне Randgold Resources за $6,04 млрд с оплатой в форме ценных бумаг, в результате сделки будет создана крупнейшая золотодобывающая компания мира.

Как говорится в совместном сообщении Barrick и Randgold, совокупная капитализация после объединения составит около $18,3 млрд, при этом компания будет владеть максимальной концентрацией золотых активов первого уровня (tier 1 gold assets) в отрасли.

Также, если объединить их финпоказатели за 2017 год, вместе они получили выручку $9,7 млрд и скорректированную EBITDA около $4,7 млрд.

Новая компания продолжит работать под наименованием Barrick Gold.

Акционеры Randgold получат по 6,128 акции новой компании за каждую принадлежащую им акцию Randgold. Это соотношение было установлено исходя из средневзвешенных котировок акций Barrick на NYSE и ADS Randgold на Nasdaq за 20 торговых сессий по 21 сентября включительно.

После завершения сделки акционеры Barrick будут контролировать 66,6% новой компании, акционеры Randgold - 33,4%.

Barrick и Randgold также ожидают, что после завершения сделки объединенная компания станет мировым лидером с точки зрения себестоимости производства золота.

Председатель совета директоров Barrick Джон Торнтон, ранее работавший в Goldman Sachs, возглавит совет директоров объединенной компании. Гендиректор Randgold Марк Бристоу займет пост CEO.

Barrick Gold - и так крупнейшая в мире золотодобывающая компания по объему производства, Randgold входит в топ-20. В 2017 году Barrick Gold произвела 5,32 млн унций золота, Randgold - 1,32 млн унций.

Текущий год был сложным для золотодобывающих компаний, которым не удалось убедить инвесторов в своей привлекательности, пишет Financial Times. Акции Barrick с начала года подешевели на 25% на фоне критики ее долгосрочной стратегии, тогда как Randgold потеряла больше трети капитализации из-за ряда операционных проблем, включая забастовку на одном из крупнейших рудников.

При этом цена золота снизилась более чем на 9% на фоне сильного доллара, до $1199 за тройскую унцию.