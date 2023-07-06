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ЦБ РФ допускает повышение ставки, но будет ли оно разовым или запустит цикл - вопрос анализа

ЦБ РФ допускает повышение ставки, но будет ли оно разовым или запустит цикл - вопрос анализа
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Банк России допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики: это покажет анализ, заявила на брифинге в рамках Финансового конгресса в Петербурге глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы видим, что проинфляционные риски превалирует над дезинфляционными и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, будет оно одноразовым, будет целый цикл - будет зависеть от развития ситуации, которую мы будем анализировать", - сказала Набиуллина.

"Сейчас (пытаться - ИФ) предопределить это, наверно, преждевременно", - отметила она.

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Проинфляционные риски с июньского заседания выросли, в том числе и на фоне динамики курса рубля, добавила глава ЦБ. "Но в июле мы будем принимать решение, исходя из всех факторов. Будем анализировать влияние не только одного фактора, но и всех факторов, чтобы принять решение", - подчеркнула председатель.

ЦБ по-прежнему готов проводить валютные интервенции только в случае возникновения рисков финансовой стабильности.

"Мы готовы вмешиваться в работу валютного рынка, у нас для этого есть все инструменты, если мы видим риски финансовой стабильности. Не просто, что кому-то не нравится тот или иной валютный курс, если он складывается под влиянием объективных обстоятельств. Риски финансовой стабильности - одним из индикаторов может быть, когда на валютном рынке резко падает ликвидность, например, снижается предложение валюты. В этой ситуации мы считаем возможным выходить на валютный рынок с интервенциями, у нас есть для этого инструменты", - заявила Набиуллина. Она напомнила, что для сглаживания краткосрочных колебаний есть валютные свопы.

На заседании 9 июня ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Тогда отмечалось, что ЦБ допускает в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

ЦБ РФ Банк России Эльвира Набиуллина
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