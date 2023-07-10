ЦБ отметил незначительное влияние внутриполитических событий на ослабление рубля в июне

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Экспортеры в июне 2023 года снизили продажу валютной выручки на 22,9% - с $9,1 млрд в мае до $7 млрд (до уровня продаж в апреле), на этом фоне рубль по отношению к доллару США за месяц ослаб на 10,4% (против снижения в мае на 1%), говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

"Такое изменение курса рубля в июне происходило преимущественно на фоне сокращения поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта", - отмечает ЦБ.

"При этом внутриполитические события в конце месяца (23 - 25 июня) оказали незначительное влияние на его месячную динамику", - считает Банк России.

Вместе с тем, эти события привели к росту волатильности на валютном рынке. "Основной ее пик пришелся на выходные дни, отразившись преимущественно на конъюнктуре внебиржевого рынка. Резкий рост неопределенности способствовал краткосрочному всплеску котировок на покупку иностранной валюты в банках. Котировки на покупку валюты колебались в широком диапазоне", - подчеркивает ЦБ.

По его мнению, "быстрое урегулирование ситуации способствовало оперативной стабилизации на валютном рынке".

Физлица 24 июня осуществили нетто-покупки валюты через крупнейшие банки на сумму 7,1 млрд рублей, за выходные (24 и 25 июня) - на 6,2 млрд рублей (75% от этого объема пришлось именно на безналичную иностранную валюту). За последнюю неделю месяца (с 24 по 30 июня) население купило валюту на 4,1 млрд рублей. В целом за июнь граждане приобрели валюту на 0,3 млрд рублей - при этом покупки происходили на бирже (на 9,2 млрд рублей), а продажи - через крупнейшие банки (на 9 млрд рублей).

ЦБ отмечает, что спрос на иностранную валюту стабильно увеличивался в июне за счет повышения концентрации крупных участников. "Доля крупнейшего покупателя с начала месяца выросла с 10% до 40%. Доля крупнейших участников (топ-2, топ-3 и топ-5) также возрастала в два раза и более, что дополнительно влияло на динамику курса рубля", - говорится в обзоре.

Некоторые корпоративные клиенты кредитных организаций на фоне ослабления рубля начали конвертировать свои валютные кредиты в рублевые, подчеркивает ЦБ. Кредитные организации одновременно начали покупки иностранной валюты, чтобы сбалансировать открытые валютные позиции. "Таким образом, спрос на иностранную валюту усиливался, что оказывало дополнительное давление на рубль", - сообщил Банк России.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. Объем реализованной ими валюты в июне незначительно вырос и составил 377 млрд рублей (в мае - 352 млрд рублей).

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. Их объемы нетто-покупок снизились в июне до 400 млрд рублей (в мае - 449 млрд рублей).