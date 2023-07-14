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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

"Соллерс" закрыл сделку по выкупу "Исузу Рус" у японской Isuzu

"Соллерс" закрыл сделку по выкупу "Исузу Рус" у японской Isuzu
Фото: Metin Aktas/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Соллерс" закрыл сделку по приобретению 100% долей АО "Исузу Рус", сообщил автопроизводитель.

"В рамках приобретенного юридического лица группой "Соллерс" будут осуществляться поставки запасных частей для грузовых автомобилей Isuzu с целью выполнения гарантийных обязательств перед клиентами и осуществления сервисного обслуживания", - сказано в сообщении.

Также "Соллерс" планирует перезапустить работу производственной площадки АО "Исузу Рус" в Ульяновске "с целью сохранения рабочих мест и обеспечения загрузки существующих производственных мощностей".

Бренд Isuzu был официально представлен в РФ с 2006 г. Завод автопроизводителя в Ульяновске работал с 2012 г. Модельный ряд коммерческой техники Isuzu включал шасси полной массой от 3,5 до 33 тонн, а также пикапы D-Max. Дилерская сеть бренда насчитывала около 100 центров по РФ, Белоруссии, Армении и Казахстане.

ПАО "Соллерс" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадку ЗМЗ (Нижегородская область), перезапущенный в конце ноября завод по производству LCV в Елабуге (на месте бывшего СП с Ford), готовящийся к перезапуску автозавод на Дальнем Востоке (бывшее СП с Mazda), а также площадку ликвидированного в конце февраля СП с Isuzu в Ульяновской области.

Основным акционером "Соллерса" до лета прошлого года был бизнесмен Вадим Швецов. В июне 2022 года он продал контрольный пакет в группе (77,6%) компании "Альтер Инвест" топ-менеджеров группы.

Соллерс Isuzu Исузу Рус
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