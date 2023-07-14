В ЦБ сообщили, когда ослабление курса рубля заметнее скажется на ценах

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Эффект переноса ослабления курса рубля в цены пока менее заметен, чем обычно, за исключением отдельных товаров и услуг, спрос на которые сохраняется на высоком уровне (услуги зарубежного туризма и автомобили), говорится в комментарии Банка России.

"Тем не менее по мере дальнейшей активизации спроса и исчерпания сформированных запасов товаров накопленный эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме", - отметил ЦБ.

Рубль в июне подешевел к трем основным торгуемым иностранным валютам: снижение курса национальной валюты к доллару США составило 5,2%, к евро - 4,9%, к юаню - 2,8%.

Ценовое давление в июне продолжило постепенно усиливаться в связи с расширением потребительского спроса, отметил ЦБ.

В июне потребительские цены выросли на 0,37% после увеличения на 0,31% в мае. С поправкой на сезонность (SA) месячный прирост цен ускорился до 0,52% по сравнению с 0,39% в мае, что в годовом выражении соответствует 6,4%. Во II квартале 2023 года среднемесячный прирост цен с сезонной очисткой составил 0,41% (в I квартале - 0,34% с поправкой на сезонность).

Годовая инфляция в июне продолжила расти и составила 3,25%. ЦБ ожидает дальнейшего увеличения этого показателя в ближайшие месяцы из-за выхода из расчетной базы годовой инфляции прошлогодних низких значений.

Банк России отмечает, что месячные приросты показателей устойчивой динамики потребительских цен с сезонной очисткой в июне по сравнению с маем преимущественно увеличивались. Часть из них находилась значимо выше уровня, соответствующего инфляции 4%. В целом за II квартал 2023 года показатели устойчивой составляющей ценовой динамики обновили максимумы последних 12 месяцев, подчеркивает ЦБ.

"Ускорению роста цен способствовало повышение потребительской активности. При этом высокий темп роста цен на услуги связан с недостаточным предложением на фоне растущих зарплат и значительного увеличения импортных издержек. Важным фактором, временно сдерживающим рост цен на товары, оставались сформированные большие запасы импортных непродовольственных товаров длительного пользования", - говорится в комментарии.

Апрельский прогноз ЦБ по инфляции в 2023 году составляет 4,5-6,5%. Пересмотренные оценки Банк России опубликует 21 июля после опорного заседания совета директоров.