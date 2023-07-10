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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Туроператор связал ослабление рубля с ростом продаж туров по России

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ослабление рубля на прошлой неделе привело к росту продаж туров во все популярные у туристов регионы России, наиболее заметно выросли бронирования в Сочи и Крым, показал анализ бронирований туроператора "Алеан".

"На прошлой неделе был зафиксирован активный рост курсов валют и, как следствие, подорожание выездных туров. Данные сравнивались с предшествующей неделей и с аналогичным периодом прошлого года. Анализ текущих бронирований за прошедшую неделю показал прирост числа бронирований к предыдущей неделе по всем направлениям", - отмечают в компании.

Наибольший прирост отмечен в Большом Сочи (плюс 35%), Крыму (плюс 33%), Урале и Сибири (плюс 28%), в регионах России (плюс 15%), Геленджике и Абхазии (по 12%), в Дагестане (плюс 7%), в Анапе (плюс 5%).

"В Анапе темпы роста продаж немного снизились после появившихся на прошлой неделе в СМИ фотографий перегруженного пляжа", - отмечают в "Алеане".

Анализ туроператора показал, что за аналогичный недельный период прошлого года по всем направлениям максимальный прирост, связанный с приближением пика летнего сезона, достигал всего 5%. Общее количество совершенных бронирований туров по России за первую неделю июля выше на 11%, чем в 2022 году.

В компании также отмечают, что явного подорожания отелей в ответ на изменения курса рубля пока нет.

"В большинстве объектов базовые цены устанавливаются в начале сезона и в дальнейшем корректируются в зависимости от спроса, то есть заполняемости конкретных номеров в конкретном объекте размещения. Динамическое ценообразование приводит к тому, что при росте бронирований в отеле цены могут повышаться, и наоборот - понижаться при падении спроса", - подчеркивают в "Алеане".

Курс евро на прошлой неделе впервые с марта 2022 года превысил 100 рублей.

Алеан Сочи Анапа
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