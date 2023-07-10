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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Песков прокомментировал ослабление рубля словами "такое бывает"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности РФ на фоне ослабления рубля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, в Кремле не видят угрозу для финансовой стабильности страны однозначно. Наоборот – мы уже говорили с вами на прошлой неделе: ситуация лучше, чем это можно было бы спрогнозировать", - заявил Песков журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

"Что касается курса валюты – ну, такое бывает, и это никоим образом не угрожает стабильности", - отметил пресс-секретарь главы государства.

На прошлой неделе Песков заявил, что колебания курса рубля не оказывают негативного влияния на макроэкономические показатели.

Тогда пресс-секретарь президента отмечал, что "макроэкономические показатели на самом деле лучше ожидаемых" и что "никакого вопроса не возникает по поводу экономической стабильности".

Также Песков указывал, что "как правило, в повышении (курса валют - ИФ) всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которые нельзя исключать и сейчас".

Дмитрий Песков
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