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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Экс-глава USM Стрешинский покинул СД холдинга и его компаний на фоне санкций США

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор USM Иван Стрешинский, попавший под персональные санкции США, покинул совет директоров холдинга и входящих в него компаний.

В частности, Стрешинский вышел из состава советов директоров холдинговой компании "ЮэСэМ" (USM), а также компаний "Металлоинвест", "Мегафон" и "Удоканская медь", сообщил USM.

OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 апреля сообщила о введении санкций в отношении компаний группы USM Алишера Усманова и партнеров. Под санкциями оказались также Стрешинский и его супруга.

В тот же день о санкциях в отношении USM объявила Великобритания: в санкционный список включены USM Holdings Limited (в списке указано как это наименование, так и российское юрлицо – ООО "Холдинговая компания ЮЭСЭМ"), и еще две компании, связанные, согласно документу, с Алишером Усмановым – Curzon Square Ltd, Hanley Ltd.

Стрешинский, возглавлявший USM с момента его основания в 2012 году, покинул пост гендиректора холдинга в апреле 2022 года.

USM – диверсифицированная холдинговая компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций и технологий.

Иван Стрешинский USM Металлоинвест Мегафон Удоканская медь OFAC США
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