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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками

Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что Крымский мост был атакован ночью в понедельник украинскими надводными беспилотными аппаратами.

"В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста", - заявили в комитете.

В НАК сообщили, что по данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

По данным комитета, в результате атаки погибли двое взрослых и пострадал один ребенок.

"На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранительными органами проводятся необходимые оперативные и следственные действия", - информирует НАК.

В 04:20 в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Власти призвали использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Железнодорожное сообщение восстановили около 9:00.

Утром в понедельник советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что пассажиров автобусов будут возить через Крымский мост электропоездами, для легковых автомобилей доступны два варианта: маршрут через новые регионы либо паромная переправа.

Крымский мост НАК
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