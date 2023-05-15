Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня вырастет на $1,8, до $16,2 за тонну

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня 2023 года вырастет на $1,8 - с $14,4 до $16,2 за тонну, следует из расчетов, опубликованных в понедельник Минфином.

До этого два месяца подряд был рост на $0,1, а с 1 марта увеличение составляло $1,4. Первые два месяца года она снижалась, в том числе сразу в 2,6 раза - с января.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая составила $55,97 за баррель, или $408,6 за тонну. Цена нефти North Sea Dated (Brent) за этот период - $79,87. Таким образом, дисконт составил около 29,9%. В апреле он был на уровне порядка 30,9% (в марте он был порядка 39,5%, в феврале и январе - 41%).

Бюджет РФ на 2023 год сверстан исходя из прогноза цены на нефть Urals в размере $70,1/барр. В последний раз фактическая цена основной российской смеси находилась чуть выше этой планки в период с 15 октября по 14 ноября 2022 года ($71,1/барр.). По предварительным данным Минфина, в январе-апреле дефицит бюджета составил 3,4 трлн рублей, за последний месяц этот показатель вырос на 1 трлн руб. с 2,4 трлн руб. по итогам первого квартала. В целом на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей.

С 1 апреля вступил в силу закон, который ограничивает дисконт цены Urals к Brent в расчете НДПИ, НДД и обратного акциза на нефть. Для расчёта применяются цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

Пошлины на нефтепродукты

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла в июне повысится на $0,5 - до $4,8 за тонну, на темные - повысится до $16,2.

Пошлина на экспорт товарного бензина также вырастет на $0,5, до $4,8, на прямогонный (нафта) - на $1 до $8,9 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ и чистые фракции СУГ по-прежнему будет нулевой. Пошлина на кокс составит те же $1 за тонну, на $0,1 больше, чем в апреле.

Данные Argus

По данным агентства Argus, котировка Urals NWE CIF Rotterdam в первые 12 дней мая достигла $50,97 за баррель (скидка к Brent - $24,29/б против $26,85/б в апреле), Urals Med Aframax CIF Augusta - $54,25/б (скидка к Brent - $21/б по сравнению с $24,9 в апреле). Эти котировки после введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти являются расчетными к ценам, формирующимся в российских портах (FOB).

Так, в первой декаде мая нефть Urals в портах Приморск и Усть-Луга продавалась по $48,6 за баррель по сравнению с $55,35 за баррель в апреле (скидка к Brent уменьшилась с $29,5 в апреле до $26,6 за 12 дней мая), в порту Новороссийск - по $49,9 за баррель против $55,1 за баррель в апреле (скидка снизилась с $29,7 в апреле до $25,3 в отчетный период).

Argus также начал формирование котировки российской нефти в индийских портах: за указанный период мая Urals DAP West Coast India достигла $63,54 за баррель по сравнению с $71,39/б в апреле, при этом дисконты к Brent составили $11,7/б и $13,45/б соответственно.