Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня вырастет на $1,8, до $16,2 за тонну

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня 2023 года вырастет на $1,8 - с $14,4 до $16,2 за тонну, следует из расчетов, опубликованных в понедельник Минфином.

До этого два месяца подряд был рост на $0,1, а с 1 марта увеличение составляло $1,4. Первые два месяца года она снижалась, в том числе сразу в 2,6 раза - с января.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая составила $55,97 за баррель, или $408,6 за тонну. Цена нефти North Sea Dated (Brent) за этот период - $79,87. Таким образом, дисконт составил около 29,9%. В апреле он был на уровне порядка 30,9% (в марте он был порядка 39,5%, в феврале и январе - 41%).

Бюджет РФ на 2023 год сверстан исходя из прогноза цены на нефть Urals в размере $70,1/барр. В последний раз фактическая цена основной российской смеси находилась чуть выше этой планки в период с 15 октября по 14 ноября 2022 года ($71,1/барр.). По предварительным данным Минфина, в январе-апреле дефицит бюджета составил 3,4 трлн рублей, за последний месяц этот показатель вырос на 1 трлн руб. с 2,4 трлн руб. по итогам первого квартала. В целом на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей.

С 1 апреля вступил в силу закон, который ограничивает дисконт цены Urals к Brent в расчете НДПИ, НДД и обратного акциза на нефть. Для расчёта применяются цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

Пошлины на нефтепродукты

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла в июне повысится на $0,5 - до $4,8 за тонну, на темные - повысится до $16,2.

Пошлина на экспорт товарного бензина также вырастет на $0,5, до $4,8, на прямогонный (нафта) - на $1 до $8,9 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ и чистые фракции СУГ по-прежнему будет нулевой. Пошлина на кокс составит те же $1 за тонну, на $0,1 больше, чем в апреле.

Данные Argus

По данным агентства Argus, котировка Urals NWE CIF Rotterdam в первые 12 дней мая достигла $50,97 за баррель (скидка к Brent - $24,29/б против $26,85/б в апреле), Urals Med Aframax CIF Augusta - $54,25/б (скидка к Brent - $21/б по сравнению с $24,9 в апреле). Эти котировки после введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти являются расчетными к ценам, формирующимся в российских портах (FOB).

Так, в первой декаде мая нефть Urals в портах Приморск и Усть-Луга продавалась по $48,6 за баррель по сравнению с $55,35 за баррель в апреле (скидка к Brent уменьшилась с $29,5 в апреле до $26,6 за 12 дней мая), в порту Новороссийск - по $49,9 за баррель против $55,1 за баррель в апреле (скидка снизилась с $29,7 в апреле до $25,3 в отчетный период).

Argus также начал формирование котировки российской нефти в индийских портах: за указанный период мая Urals DAP West Coast India достигла $63,54 за баррель по сравнению с $71,39/б в апреле, при этом дисконты к Brent составили $11,7/б и $13,45/б соответственно.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Еврокомиссия улучшила прогноз для ВВП РФ на 2023 год и ждет снижения на 0,9%

Еврокомиссия улучшила прогноз для ВВП РФ на 2023 год и ждет снижения на 0,9%

"Росатом" почти полностью выкупил южнокорейского производителя накопителей энергии

"Росатом" почти полностью выкупил южнокорейского производителя накопителей энергии

Гендиректором "АЛРОСА" может стать бывший зампред правительства Якутии Павел Маринычев

Линда Яккарино оставит пост руководителя рекламного направления в NBCUniversal

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });