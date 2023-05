СПБ биржа ограничит возможность покупки акций 11 американских компаний ОПК

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" вводит ограничения для инвесторов по покупке ценных бумаг 11 американских компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по рекомендации Банка России.

Так, брокерам рекомендовано ограничить возможность покупки ценных бумаг Aerojet Rocketdyne Holdings Inc., AeroVironment Inc., General Dynamics Corporation, L3Harris Technologies Inc., Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Olin Corporation, Palantir Technologies Inc., Raytheon Technologies Corporation, Smith & Wesson Brands Inc., TransDigm Group Incorporated, говорится в сообщении биржи. Возможность продавать такие бумаги при этом сохранится.

Информация о сроках введения планируемых ограничений не сообщается, инвесторы смогут уточнить ее у своих брокеров.

Эта мера, как отмечается в сообщении, позволит превентивно снизить риски для инвесторов в случае принятия "нормативного акта, запрещающего покупку и продажу ценных бумаг ряда иностранных компаний".

В соответствии с рекомендациями ЦБ брокеры проинформируют клиентов о возможных рисках введения запрета сделок с указанными ценными бумагами. В случае принятия нормативно-правового акта, предусматривающего такой запрет, список ценных бумаг может быть уточнен, добавляется в сообщении.

Ввести ограничения на торговлю акциями американских компаний военно-промышленного комплекса, которые поставляют вооружение Украине, предложил депутат Госдумы Константин Бахарев. В числе таких компаний он называл Lockheed Martin (производит ракетные комплексы HIMARS) и Raytheon Technologies (производит противотанковое оружие Javelin, а также Stinger).

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме в апреле, заявила, что поддерживает введение таких ограничений. По ее словам, Банк России направил свои предложения в соответствующие госорганы.

Ранее о проработке правового механизма для введения запрета на торговлю акциями компаний ОПК из недружественных стран на внутреннем фондовом рынке сообщали в пресс-службе Минфина РФ.

Запрет на торговлю ценными бумагами таких компаний повлечет за собой делистинг, в связи с этим необходимо решить вопрос выхода из них инвесторов, отмечала Набиуллина на пресс-конференции 28 апреля.