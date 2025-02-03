Главный исполнительный директор RTX возглавит ее совет директоров

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Кристофер Калио, главный исполнительный директор американской RTX Corp. (ранее Raytheon Technologies), также займет должность председателя совета директоров компании.

Как говорится в пресс-релизе компании, 30 апреля он сменит на этом посту уходящего в отставку Грегори Хейса.

Хейс работал CEO компании с момента ее образования в результате слияния United Technologies Corp. и Raytheon Co. в апреле 2020 года. Он передал должность Калио в 2024 году.

За последние 12 месяцев капитализация RTX увеличилась на 40%, до $171,6 млрд.