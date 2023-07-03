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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Аналитики ЕАБР спрогнозировали ускорение инфляции в Белоруссии к концу года

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Во втором полугодии рост реальной (с учетом инфляции) зарплаты и расширение внутреннего спроса сформируют инфляционное давление в экономике Белоруссии, считают эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Расширение потребительского спроса будет формировать инфляционное давление во второй половине года. (Ожидается - ИФ) ускорение инфляции в конце года за счет перегрева внутреннего спроса, смягчения административного регулирования цен, ослабления рубля из-за уменьшения профицита внешней торговли", - говорится в еженедельном экспресс-обзоре экономик стран-участниц банка.

В связи с этим эксперты ЕАБР подтвердили свой прогноз по инфляции в Белоруссии в этом году - 7,8%. В ближайшие месяцы они ожидаются сохранение низких месячных темпов роста потребительских цен и годовой показатель может опуститься ниже 3% после того, как в мае годовая инфляция уменьшилась до 3,7% с 4,7% в апреле.

Комментируя проинфляционные факторы, эксперты выделили заметный рост реальной зарплаты, которая в мае (в годовом выражении) выросла на 14,2% после роста на 9,6% в апреле. "Увеличение заработной платы положительно сказывается на динамике розничного товарооборота, который вырос на 5,1% в мае после сокращения на 0,4% в апреле", - говорится в обзоре.

Также отмечается ускорение роста кредитования, что, по мнению экспертов, потребует более консервативного подхода к смягчению монетарных условий. В связи с этим они прогнозируют ставку рефинансирования около 9-9,5% на конец этого года после того, как Нацбанк Белоруссии с 28 июня снизил ставку шестой раз с начала года до 9,5% годовых.

Также эксперты ЕАБР подтвердили свой обновленный в июне прогноз по росту экономики Белоруссии в этом году на 2,2%. По их оценке, в мае в годовом выражении экономический рост ускорился до 7%. По данным Белстата, в январе-мае ВВП вырос на 0,9%. Восстановительная динамика ВВП обусловлена ростом в промышленности (на 4,1% в январе-мае), сельском хозяйстве (на 5,4%), ускорением оптового товарооборота до 3,4%, розничного - до 2,9% и восстановлением положительной динамики инвестиций в основной капитал (рост на 2,5% за январь-май после снижения на 2,4% в январе-апреле).

По итогам 2022 года инфляция в Белоруссии обновила шестилетний максимум и достигла 12,8% (в 2021 году цены выросли на 9,97%). Целевой прогноз правительства и Нацбанка на 2023 год предусматривает замедление инфляции до 7-8%.

В Белоруссии сохраняется госрегулирование цен почти на все товары потребительской корзины, а также на основные услуги.

Белстат ЕАБР Нацбанк Белоруссии Белоруссия
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