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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:28

Снижение ВВП Белоруссии в I квартале замедлилось до 2,1%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Объем ВВП Белоруссии в январе-марте 2023 года составил 46,5 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 2,1% меньше, чем в январе-марте 2022 года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат).

Индекс-дефлятор ВВП в январе-марте равнялся 109,4%.

По итогам января-февраля снижение ВВП составляло 3,6%, в январе - 5%.

По данным Белстата, объем промышленного производства в первом квартале вырос на 1,8% (до 44,2 млрд белорусских рублей) после снижения на 1,8% в январе-феврале.

Рост объема сельхозпроизводства в январе-марте составил 3% (до 4,58 млрд белорусских рублей) после повышения на 2,9% в январе-феврале.

По итогам первого квартала также существенно улучшилась динамика оптовой торговли: снижение ее объемов замедлилось до 5,6% с 13,3% в январе-феврале.

По оценке ЕАБР, в Белоруссии нарастает тенденция восстановления экономической активности. "Сдерживающее влияние на рост экономики продолжает оказывать слабая динамика в строительстве, транспорте и ИТ-секторе. В ближайшие месяцы ожидаем ускорения темпов экономического роста в Белоруссии", - говорится в опубликованном в понедельник экспресс-обзоре экономик стран-участниц банка.

На 2023 год белорусские власти утвердили целевой прогноз с ростом ВВП на 3,8%.

ЕАБР ожидает роста белорусской экономики в 2023 году на 0,3%, Всемирный банк - на 0,6%, МВФ - на 0,7%, ЕБРР прогнозирует снижение на 1%.

В 2022 году ВВП Белоруссии упал на 4,7% после роста на 2,3% в 2021 году.

Официальный курс на 24 апреля - 2,9377 белорусского рубля/$1.

Белстат Белоруссия
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