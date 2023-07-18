"Газпром нефть" закажет исследование мировых рынков катализаторов нефтепереработки

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ООО "Газпромнефть-КС" проводит тендер на оказание услуг по проведению маркетингового исследования рынков катализаторов нефте- и газопереработки, говорится в материалах компании.

Победитель тендера должен изучить распространение различных видов катализаторов в мире, обозначив проблемы и преимущества региональных рынков. Кроме того, для определения перспектив торговли необходимо проанализировать информацию о взаимоотношениях России со странами Ближнего Востока, АТР и Африки.

Последние несколько лет "Газпром нефть" активно развивает собственное катализаторное производство. Компания реализует нацпроект по строительству катализаторного завода в Омске мощностью 21 тысяча тонн катализаторов в год. "Газпром нефть" уже частично заместила на НПЗ в Москве и Омске некоторые виды иностранных катализаторов на свою продукцию.

Ранее катализаторы нефтепереработки фактически не производились в России, отечественные НПЗ почти в 100% случаев применяли зарубежные катализаторы. Санкционные ограничения ускорили процесс перехода на российские катализаторы нефтепереработки.