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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Доля российских катализаторов в нефтепереработке выросла до 76%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Доля применения отечественных катализаторов на российских нефтеперерабатывающих заводах увеличилась до 76% по сравнению с 32% в 2014 году, сообщил через пресс-службу Минэнерго директор Департамента нефтегазового комплекса Антон Рубцов.

Он отметил, что российские нефтяные компании активно развивают производство катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии. Реализация таких проектов позволит удовлетворить ключевые потребности отечественных НПЗ.

Рубцов подчеркнул, что прошедшие испытания катализаторы каталитического крекинга и гидроочистки российского производства при меньшей стоимости продемонстрировали большую эффективность, чем их импортные аналоги.

Минэнерго НПЗ Антон Рубцов
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