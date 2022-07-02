Индия ввела запрет на использование части пластиковых изделий, включая стаканы и трубочки

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Индия в пятницу ввела запрет на использование 19 категорий одноразовых пластиковых изделий, включая стаканы и трубочки. Об этом сообщает Associated Press.

Эта мера стала первым этапом государственного плана по отказу от использования пластика. Предметы, включенные в список, запрещено производить, импортировать, хранить и распространять.

Производители пластиковых изделий попросили власти отложить введение запрета, чтобы не допустить потерю рабочих мест при высоких темпах роста инфляции, однако правительство Индии отказало им.

По данным индийских властей, в 2020 году в стране произвели 4,1 млн т пластиковых отходов.