Экс-руководитель "Балтики" Боллоев стал президентом пивоваренной компании

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Таймураз Боллоев стал президентом ООО "Пивоваренная компания "Балтика", сообщил в своем телеграм-канале Союз российских пивоваров.

Изменения в руководстве в ЕГРЮЛ в настоящий момент не отражены.

В свою очередь, в пресс-службе "Балтики" подтвердили "Интерфаксу" эту информацию.

Боллоев занимал пост президента "Балтики" в течение 13 лет, до 2004 года.

16 июля на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента РФ о передаче 100% ООО "Пивоваренная компания "Балтика" во временное управление Росимущества.

Согласно указу, Росимуществу переданы 100% "Балтики", включая 98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% ООО "Хоппи Юнион".

Ранее Carlsberg Group, которая заявила о планах уйти с рынка РФ в марте 2022 года, сообщала о том, что подписала соглашение о продаже российского бизнеса, имя будущего владельца "Балтики" концерн не называл.