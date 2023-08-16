Carlsberg получил чистую прибыль в I полугодии на фоне убытка в России

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Датский пивоваренный концерн Carlsberg зафиксировал чистую прибыль в размере 3,5 млрд датских крон ($513 млн) в первом полугодии 2023 года против чистого убытка в 5,28 млрд крон годом ранее, говорится в отчете компании.

Прибыль без учета разовых факторов, а также результатов российских активов, составила 4,75 млрд крон (5,06 млрд крон годом ранее), превысив средний прогноз рынка в 4,24 млрд крон.

Чистый убыток Carlsberg в России составил 404 млн крон, что включает списание стоимости активов на 1,169 млрд крон. Годом ранее компания зафиксировала убыток в России в 8,6 млрд крон, списав активы на 9,6 млрд крон.

В июле 2023 года российский актив Carlsberg - пивоваренная компания "Балтика" - был передан во временное управление Росимуществу, несмотря на то, что в июне датская компания подписала соглашение о продаже этого бизнеса.

В отчете Carlsberg за первое полугодие отмечается, что в компании были "шокированы" передачей "Балтики" Росимуществу.

"Мы оцениваем ситуацию и юридические последствия этого неожиданного шага и будем стремиться защитить наши активы и стоимость нашего бизнеса", - говорится в отчете.

Carlsberg исключает финрезультаты "Балтики" из своей отчетности с июля.

"Непонятно, какими будут прямые и непрямые последствия потери контроля над российским активом для объявленной 23 июня сделки по их продаже. В связи с этим оценка инвестиций является неопределенной", - отмечает в Carlsberg.

В компании по-прежнему считают продажу российского бизнеса возможной, но подчеркивают неопределенность условий какой-либо сделки.

"Неопределенная ситуация означает, что финансовые последствия потери контроля над активами не могут быть достоверно оценены", - отмечают в Carlsberg.

Глобальная выручка Carlsberg в первом полугодии увеличилась на 7% благодаря повышению продаж в Азии, а также хорошим результатам портфеля премиальных брендов.

Выручка достигла 37,79 млрд датских крон ($5,5 млрд) по сравнению с 35,45 млрд крон за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 38,13 млрд крон.

Выручка компании в России составила 4,305 млрд крон против 4,34 млрд крон годом ранее.

Глобальные продажи группы в первом полугодии выросли на 0,8% (органически) - до 64,8 млн гектолитров.