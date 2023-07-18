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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В Минфине назвали неизбежным дальнейшее увеличение госдолга России

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Увеличения госдолга в условиях возрастающих расходов федерального бюджета не избежать, но Минфин намерен удерживать его в безопасных границах - 20% ВВП, сообщила в Совете Федерации замминистра финансов Ирина Окладникова.

"У нас сейчас уровень долга 22,8 трлн рублей, это 14,9% ВВП. Это пока наша безопасная граница. Хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть - нужно поддерживать экономику, мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новых региона нуждаются в существенной поддержке. Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах", - сказала она.

Безопасной границей она назвала 20% ВВП.

"Она установлена как показатель в государственной программе. То есть это тот предельный долг, который мы в самой пессимистичной ситуации не должны перешагнуть", - сказала замминистра.

По ее словам, внутренний госдолг растет в последние годы: в 2019 году внутренний долг составлял 9 трлн рублей, в 2020 году - 10 трлн рублей, за 2022 год внутренний долг существенно вырос и сейчас составляет 18,8 трлн рублей. "Внешний не вырос в связи с тем, что мы уже больше не можем занимать на внешних рынках по понятным причинам. Он даже снизился, мы в прошлом году, когда пытались успевать после введения санкций исполнять наши обязательства, замещаться, мы чуть-чуть снизили внешний долг - он составляет 4 трлн рублей по сравнению с 4,5 трлн рублей по состоянию на 1 января 2022 года, то есть до начала военной специальной операции", - сказала замминистра.

Бюджетом на 2023 год валовой объем внутренних заимствований запланирован в сумме 2,5 трлн рублей. Кроме того, Минфин имеет право осуществить дополнительные заимствования в объеме до 1 трлн рублей для замещения использования средств Фонда национального благосостояния.

Минфин Совет Федерации Ирина Окладникова ФНБ
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