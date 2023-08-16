Число новостроек в США в июле выросло на 3,9%, лучше прогнозов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в июле, выросло на 3,9% к июню и составило 1,452 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило Минторговли страны.

По пересмотренным данным, в июне количество новостроек составило 1,398 млн, а не 1,434 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты прогнозировали повышение показателя до 1,448 млн с объявленного ранее июньского уровня, согласно данным Trading Economics.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце увеличилось на 6,7% и составило 983 тыс. В случае многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильного сегмента рынка, число новостроек не изменилось по сравнению с пересмотренным показателем июня и составило 460 тысяч.

Количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в июле, повысилось на 0,1% - до 1,442 млн в пересчете на годовые темпы по сравнению с пересмотренными 1,441 млн месяцем ранее.

Аналитики предполагали, что число разрешений вырастет до 1,463 млн с объявленного ранее июньского показателя в 1,44 млн.