Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Число новостроек в США в июле выросло на 3,9%, лучше прогнозов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в июле, выросло на 3,9% к июню и составило 1,452 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило Минторговли страны.

По пересмотренным данным, в июне количество новостроек составило 1,398 млн, а не 1,434 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты прогнозировали повышение показателя до 1,448 млн с объявленного ранее июньского уровня, согласно данным Trading Economics.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце увеличилось на 6,7% и составило 983 тыс. В случае многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильного сегмента рынка, число новостроек не изменилось по сравнению с пересмотренным показателем июня и составило 460 тысяч.

Количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в июле, повысилось на 0,1% - до 1,442 млн в пересчете на годовые темпы по сравнению с пересмотренными 1,441 млн месяцем ранее.

Аналитики предполагали, что число разрешений вырастет до 1,463 млн с объявленного ранее июньского показателя в 1,44 млн.

США Минторговли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

HeadHunter оценил выплаты по windfall tax в 268-536 млн рублей

HeadHunter оценил выплаты по windfall tax в 268-536 млн рублей

Благосостояние домохозяйств мира сократилось в 2022 году впервые за 14 лет

Благосостояние домохозяйств мира сократилось в 2022 году впервые за 14 лет

Match Group и Twitch грозят штрафы за нелокализованные данные россиян

Carlsberg получил чистую прибыль в I полугодии на фоне убытка в России

Против авиакомпании Red Wings возбуждено дело об оказании небезопасных услуг

Против авиакомпании Red Wings возбуждено дело об оказании небезопасных услуг

Intel отказалась от покупки Tower Semiconductor за $5,4 млрд

Intel отказалась от покупки Tower Semiconductor за $5,4 млрд

Hugo Boss продаст бизнес в России и переориентируется на оптовые продажи

Hugo Boss продаст бизнес в России и переориентируется на оптовые продажи

"Рособоронэкспорт" не видит потребности в импорте боеприпасов в Россию

Brent подешевела до $84,64 за баррель

Российская "дочка" Syngenta с 1 сентября повысит цены на 12%

Российская "дочка" Syngenta с 1 сентября повысит цены на 12%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });