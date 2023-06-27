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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Продажи новостроек в США в мае выросли до максимума с февраля 2022 г.

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в мае подскочили на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 763 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Подъем показателя был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд, в результате он достиг максимального уровня с февраля 2022 года.

Согласно пересмотренным данным, в апреле этого года было реализовано 680 тыс. домов, а не 683 тыс., как сообщалось ранее.

При этом аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце на 1,2% с ранее объявленного апрельского уровня - до 675 тыс., сообщает Trading Economics.

Реализация новых домов в мае выросла на 20% относительно того же месяца годом ранее.

Медианная цена нового дома в США в минувшем месяце составляла $416,3 тыс. по сравнению с $402,4 тыс. в апреле и $450,7 тыс. в мае 2022 года.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец мая составляло 428 тыс. по сравнению с 432 тыс. месяцем ранее. При нынешних темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 6,7 месяца против 7,6 месяца в апреле. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

США
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