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Brent подорожала до $79,6 за баррель

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок остаются в плюсе вечером в четверг, несмотря на значительное укрепление доллара США.

К 20:15 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 14 центов (0,18%), до $79,6 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 25 центов (0,33%), до $75,6 за баррель. Срок биржевого обращения августовских фьючерсов на WTI истекает с завершением торгов в четверг. Более активно торгующиеся сентябрьские контракты дорожают на 32 цента (0,43%), до $75,61 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,5% в ходе торгов после выхода сильных данных по рынку труда США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тысяч, до 228 тысяч человек с 237 тысяч неделей ранее, говорится в отчете Министерства труда. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост до 242 тысяч.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса и предложения. Во втором полугодии на рынке нефти ожидается дефицит после объявления РФ и Саудовской Аравией о сокращении добычи, пишет MarketWatch.

Нефтяные рынки, в основном за счет улучшения показателей физического рынка, недавно "получили дополнительную поддержку, что указывает на движение рынка в сторону дефицита", заявил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Кроме того, как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тысяч баррелей.

Brent WTI США Минтруда
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