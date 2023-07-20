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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Цены на пшеницу в США растут третий день подряд и достигли максимума за три недели

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Цены на пшеницу в США в четверг повышаются третью сессию подряд и достигли максимального уровня более чем за три недели после того, как Россия прекратила действие "зерновой сделки", сообщает Trading Economics.

Котировки сентябрьских контрактов на пшеницу в Чикаго выросли на 1% - до $7,3525 за бушель. По итогам торгов в среду они подскочили на 8,5%, что стало максимальным дневным приростом с 2012 года.

Цены декабрьских фьючерсов на кукурузу выросла на 0,5% - до $5,5575 за бушель. При этом контракты на соевые бобы с поставкой в ноябре дешевеют на 0,2%, до $14,0625 за бушель, после подъема по итогам пяти сессий подряд.

Министерство обороны России в среду объявило ряд морских районов в международных водах Черного моря временно опасными для судоходства.

Российские военные заявили, что в связи с прекращением "зерновой сделки" сворачивается гуманитарный коридор в Черном море, и с 00:00 по московскому времени 20 июля все суда, идущие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие "зерновой сделки" прекращается. При этом он отметил, что как только российская часть договоренностей будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к реализации этой сделки.

США
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