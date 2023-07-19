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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Минобороны РФ объявило ряд районов Черного моря временно опасными для судоходства

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства, сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве заявили, что с 00:00 мск 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

Также в Минобороны констатировали, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.

Минобороны РФ сообщило, что изданы информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям в связи с прекращением "черноморской инициативы".

17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "действие "зерновой сделки" сегодня остановилось". МИД РФ объявил, что прекращение "зерновой сделки" означает отзыв гарантий безопасности судоходства, а также сворачивание морского гуманитарного коридора и закрытие совместного координационного центра (СЦК) в Стамбуле. Черноморская инициатива прекратила функционировать с 18 июля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Киев Чёрное море
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