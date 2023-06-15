Япония в мае нарастила импорт СПГ относительно апреля

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Япония в мае 2023 года импортировала 4,614 млн тонн сжиженного природного газа, что на 20% меньше, чем в мае 2022 года (5,76 млн тонн), сообщает Минфин.

Тем не менее это несколько выше импорта за апрель 2023 года (4,53 млн тонн).

Предварительные экспертные оценки, основанные на данных движения морских судов, были намного скромнее. Агентство Bloomberg прогнозировало в мае падение импорта на 30% – до 4 млн тонн.

Меры экономии электроэнергии и увеличение ее выработки за счет АЭС сокращают потребности страны в ископаемом топливе. Снижение закупок Японией, которая является крупнейшим мировым потребителем СПГ, оказывает давление на цены на мировом рынке.

Поставки СПГ из России в мае 2023 года выросли до 610 тыс. тонн по сравнению с 559 тыс. тонн годом ранее.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы – "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).