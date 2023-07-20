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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Ирак высылает шведского посла в ответ на антиисламские настроения в Швеции

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Иракский премьер Мухаммед Шиа Ас-Судани принял решение выслать шведского посла в ответ на разрешение властей Швеции на сожжение Корана, сообщает Associated Press (AP).

"Иракский премьер высылает шведского посла, отзывает дипломата из Швеции после того, как мужчина осквернил Коран в Стокгольме", - информирует агентство.

В миреМИД Ирака осудил нападение протестующих на посольство Швеции в БагдадеЧитать подробнее

"Аль-Арабийя" уточняет, что из Швеции отзывают поверенного в делах Ирака.

СМИ отмечают, что таким мерам также способствовало то, что в четверг в Швеции во время демонстрации у посольства Ирака протестующие затоптали Коран и частично порвали его.

Ранее в четверг власти Ирака пригрозили разорвать дипломатические отношения со Швецией, если на шведской территории повторится акт сожжения Корана.

Кроме того, премьер Ирака в четверг провел экстренное совещание с сотрудниками спецслужб и МИДа после того, как иракские протестующие утром в четверг предприняли штурм посольства Швеции в Багдаде и подожгли его.

Ранее МИД Ирака поручил провести расследование инцидента с поджогом посольства Швеции и привлечь виновных к ответственности.

Демонстрации протеста начались после того, как в шведской полиции накануне заявили о разрешении на проведение акции протеста у посольства Ирака в Стокгольме, а СМИ сообщили, что организаторы планировали сжечь Коран.

Ирак Багдад Стокгольм Швеция
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