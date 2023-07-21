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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Ирак призывает исламские страны обсудить ответные меры из-за оскорбления Корана

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирака Фуад Хусейн обсудил по телефону с коллегами из Турции, Ирана и Иордании возможность созыва экстренной встречи Организации исламского сотрудничества на министерском уровне, на которой планируется выработать четкие меры по противодействию оскорблениям Корана.

По словам официального представителя МИД Ирака Ахмеда ас-Саххафа, слова которого приводит иракская пресса, собеседники сочли необходимым обсудить ответную реакцию на осквернение Корана в Швеции.

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Фуад Хусейн также пообщался с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом. В ходе телефонного разговора они согласились, что "необходимо принимать совместные действия" по противодействию распространению исламофобии в мире.

Накануне иракский премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани принял решение выслать шведского посла после того, как власти Швеции дали разрешение на проведение акции с сожжением Корана. Кроме того, он отозвал из Швеции поверенного в делах Ирака. Этим мерам также способствовало то, что в четверг в Стокгольме во время демонстрации у посольства Ирака протестующие затоптали Коран и частично порвали его.

Власти Ирака в четверг пригрозили разорвать дипломатические отношения со Швецией, если на шведской территории повторится акт сожжения Корана.

В конце января лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан с одобрения шведских властей провел акцию у здания посольства Турции в Стокгольме, на которой сжег Коран.

Ирак Стокгольм Швеция Турция
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