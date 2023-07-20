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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

С 21 июля карты Union Pay, выпущенные Тинькофф банком, прекратят работать за рубежом

С 21 июля карты Union Pay, выпущенные Тинькофф банком, прекратят работать за рубежом
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Карты китайской платежной системы Union Pay, выпущенные Тинькофф банком, с 21 июля перестанут работать за рубежом, говорится в сообщении кредитной организации.

"Рекомендуем снять наличные в ближайшее время", - сообщил банк в своем телеграм-канале.

В России карты продолжат работать как обычно.

В ближайшее время Тинькофф банк прекратит выпуск карт Union Pay.

Тинькофф банк в четверг попал под блокирующие санкции США и Канады. Банк в феврале 2023 года был включен в санкционные списки ЕС, в мае - Великобритании.

США Тинькофф банк Union Pay
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