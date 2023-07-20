Банк-оператор платежной системы "Юнистрим" продолжает работу в прежнем режиме

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Банк-оператор платежной системы Юнистрим, против которого введены санкции США, продолжает оказывать услуги в прежнем режиме, сообщил телеграм-канал банка.

США ввели блокирующие санкции против банка Юнистрим и еще четырех российских кредитных организаций, в том числе Тинькофф банка, Локо-банка, банка "Солидарность" и Петербургского социального коммерческого банка. Параллельно OFAC выпустило стандартную для таких случаев лицензию, разрешающую операции с подпавшими под санкции банками до определенной даты (18 октября).

"Недавно были введены некоторые санкции в отношении нашего банка. Тем не менее, это не повод для паники и беспокойства. В настоящее время мы продолжаем свою деятельность в штатном режиме, обеспечивая все услуги и возможности, которые вы ожидаете от нашего банка", - сообщил "Юнистрим".

Платежная система "Юнистрим" была зарегистрирована в России в 2012 году. В феврале 2015 года Банк России признал ее национально значимой. Сейчас "Юнистрим" осуществляет переводы по России, а также в Армению, Казахстан, Молдавию, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Белоруссию, Вьетнам, Греция, Грузия, Израиль, Кипр и Монголия. Также у системы более 150 000 пунктов выдачи наличных по всему миру.

Банк Юнистрим на 1 июня 2023 года занимал 165-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".