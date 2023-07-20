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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Канада ввела санкции против "большой-четверки" российских сотовых операторов

Также под санкции попали Никита Михалков, Иосиф Пригожин и Валерия

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Канада расширила антироссийские санкции, добавив в список такие компании и сервисы как МТС, "Мегафон", Tele2, "Тинькофф-банк", Yandex Pay, "Билайн", платежную систему "Мир", говорится на сайте правительства страны.

Всего в список внесли 20 новых организаций, помимо перечисленных, в него вошли: "Лахта-Плаза", "Лахта-парк", "Лахта-центр", портал "Русская весна", организатор авиаперевозок "Чартер Грин Лайт", банк "Точка".

Кроме того, в список добавили 19 физлиц. Среди них режиссер Никита Михалков, актер и общественный деятель Иван Охлобыстин, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его жена Валерия (Алла Перфилова), музыканты Александр Скляр, Филипп Киркоров, Тимати, Зара и Юлия Чичерина, актеры Дмитрий Харатьян и Мария Шукшина. Кроме того, под санкции попали министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Минкультуры Ольга Любимова, а также директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Канада Валерий Фальков Билайн МТС Ольга Любимова Никита Михалков
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